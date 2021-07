LIVE – Roma-Porto, amichevole 2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Porto, amichevole 2021 in programma alle 21:00 di mercoledì 28 luglio al Campo Bela Vista. Primo impegno in questo ritiro Portoghese per gli uomini di Josè Mourinho che si aspetta risposte convincenti dai suoi giocatori, a meno di un mese dal debutto in Conference League. Aspettando rinforzi dal mercato, si scende in campo. AGGIORNA LA DIRETTA Roma-Porto (Ore 21:00) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio diin programma alle 21:00 di mercoledì 28 luglio al Campo Bela Vista. Primo impegno in questo ritiroghese per gli uomini di Josè Mourinho che si aspetta risposte convincenti dai suoi giocatori, a meno di un mese dal debutto in Conference League. Aspettando rinforzi dal mercato, si scende in campo. AGGIORNA LA(Ore 21:00) SportFace.

Advertising

frankgabbani : BIGLIETTI PER I PALASPORT 2022 IN VENDITA ADESSO! Sto lavorando con grande entusiasmo agli ultimi dettagli del lav… - OfficialASRoma : LIVE: Triestina-Roma, il terzo test del precampionato dell'#ASRoma - matteosalvinimi : In diretta da Roma con il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano per la presentazione del suo ultimo libro sul grand… - leggoit : #28luglio #rassegnastampa In classe con il green pass. 40 anni fa le nozze di Lady D: la prima influencer. Maneskin… - leggoit : #28luglio #rassegnastampa In classe con il green pass. 40 anni fa le nozze di Lady D: la prima influencer. Maneskin… -