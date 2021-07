LIVE – Roma-Porto 0-0 | amichevole 2021 DIRETTA

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio diin programma alle 21:00 di mercoledì 28 luglio al Campo Bela Vista. Primo impegno in questo ritiroghese per gli uomini di Josè Mourinho che si aspetta risposte convincenti dai suoi giocatori, a meno di un mese dal debutto in Conference League. Aspettando rinforzi dal mercato, si scende in campo.: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Darboe, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Manafa; Otavio, Sergio ...

- Prima amichevole del raduno in Portogallo. Ladi José Mourinho questa sera affronta il Porto di Conceiçao per alzare il livello di difficoltà e cominciare a preparare la formazione titolare che il 19 affronterà la prima gara di Conference ...Abbiamo un tavolo aperto con il Governo nazionale per discutere del miliardo di euro che in realtà, al momento, nessun accordo ci impone ancora di versare a. Domani in giunta definiremo la ...La diretta live di Roma-Porto, amichevole 2021: aggiornamenti in tempo reale, fischio d'inizio alle 21:00, ora italiana ...Gli uomini di Josè Mourinho si preparano alla quinta amichevole estiva: avversario il Porto di Sérgio Conceição La Roma di Josè Mourinho si prepara ad affrontare il Porto di Sérgio Conceição. Dopo ave ...