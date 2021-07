LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia a 15 medaglie. Vittoria cruciale per il volley (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 5, ma in Giappone si è già all’ottava giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 23 titoli in palio. Spiccano canottaggio, nuoto, ciclismo, tuffi, rugby a 7, sollevamento pesi, equitazione, judo, scherma, ginnastica artistica e basket 3×3. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 5, ma in Giappone si è già all’ottava giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 23 titoli in palio. Spiccano canottaggio, nuoto, ciclismo, tuffi, rugby a 7, sollevamento pesi, equitazione, judo, scherma, ginnastica artistica e basket 3×3. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: tutti i risultati delle gare di oggi, ...

Advertising

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - Eurosport_IT : Ora tutti a tifare l'ItalVolley ???? Segui tutte le Olimpiadi LIVE su @discoveryplusIT, abbonati subito! ??????… - SkySportNBA : Olimpiadi: l'Italbasket ancora in campo: sfida all'Australia. LIVE - roronacci : #Olimpiadi, risultati di oggi in diretta live: Italvolley ok, battuto 3-1 il Giappone - Sky Sport… - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Italia in finale dalle 12.30 -