LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | bronzi dal 4 senza e da Burdisso!

Advertising

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - fanpage : Simone Biles si ritira dalla gara #giochiolimpici - fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cresce l’attesa per il 4 di coppia e il 4 senza! - #Canottaggio… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si assegnano le prime medaglie l’Italia sogna! - #Canottaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

OA Sport

, la giornata in diretta Ore 3.20 TIRO A VOLO, FOSSA: JESSICA ROSSI 25/25 IN PRIMA SERIE Grande inizio di gara della tiratrice Jessica Rossi, una dei due portabandiera dell'Italia nella ...Garantita la DIRETTAscritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi. ITALIA - GIAPPONE, VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D'INIZIO MERCOLEDÌ 28 ...I risultati delle gare di oggi, mercoledì 28 luglio, e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Calendario Nuoto Olimpiadi Tokyo - I favoriti gara per gara - Le favorite gara per gara - Il ranking del 2021 (top-10) gara per gara - Cronaca della quarta gi ...