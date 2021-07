LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: batterie dalle 12.00, Restivo tra i più attesi (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.45: Per oggi è tutto, appuntamento alle 12 per la sessione di batterie ancora con tanta Italia al via. A più tardi e buona giornata 5.41: La delusione riguarda la finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella che non è riuscita ad andare oltre il quinto posto con un crollo inatteso nel finale. Esce di scena in semifinale Thomas Ceccon nei 100 stile libero, dopo il grande tempo di ieri in batteria. Buona la prova della staffetta 4×200 stile libero maschile: era la quinta forza in campo ed ha chiuso quinta ma fino a 50 metri dal traguardo era in zona podio. prosegue la crescita di questo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.45: Per oggi è tutto, appuntamento alle 12 per la sessione diancora con tanta Italia al via. A più tardi e buona giornata 5.41: La delusione riguarda la finale dei 1500 stile libero con Simona Quadarella che non è riuscita ad andare oltre il quinto posto con un crollo inatteso nel finale. Esce di scena in semifinale Thomas Ceccon nei 100 stile libero, dopo il grande tempo di ieri in batteria. Buona la prova della staffetta 4×200 stile libero maschile: era la quinta forza in campo ed ha chiuso quinta ma fino a 50 metri dal traguardo era in zona podio. prosegue la crescita di questo ...

Advertising

live_palermo : Olimpiadi, 'last dance' per Federica Pellegrini: settima nel 200 stile - diegonanni76 : LIVE #Olympics | Day 5 Bene stanotte con doppio #bronze nel canottaggio (4 senza) e nel nuoto (Burdisso). Sciabola… - glooit : Olimpiadi live, risultati e gare di oggi: Federica Pellegrini settima nei 200 stile libero di nuoto, medaglia d’oro… - sportli26181512 : Olimpiadi, risultati di oggi in diretta live: Testa in semifinale nel pugilato, è medaglia: Altre 3 medaglie per l'… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Finali 28 luglio 2021: Quarta ses… -