LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: batterie dalle 12.00, Razzetti tra i più attesi (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Margherita Panziera, invece, inizia la sua avventura nella gara dove potrebbe lottare per una medaglia: i 200 dorso. 11.49: Si parte con le batterie dei 100 stile donne ma Federica Pellegrini, iscritta, non ci sarà e si concentrerà sulla 4×200 stile. Sfida stellare, australiane favorite 11.46: Si riparte con altri protagonisti azzurri in vasca e con una serie piuttosto nutrita di batterie interessanti 11.43: Nella notte italiana si sono susseguite emozioni forti con la terza medaglia azzurra conquistata da Federico Burdisso e la delusione del quinto posto di Simona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51: Margherita Panziera, invece, inizia la sua avventura nella gara dove potrebbe lottare per una medaglia: i 200 dorso. 11.49: Si parte con ledei 100 stile donne ma Federica Pellegrini, iscritta, non ci sarà e si concentrerà sulla 4×200 stile. Sfida stellare, australiane favorite 11.46: Si riparte con altri protagonisti azzurri in vasca e con una serie piuttosto nutrita diinteressanti 11.43: Nella notte italiana si sono susseguite emozioni forti con la terza medaglia azzurra conquistata da Federico Burdisso e la delusione del quinto posto di Simona ...

