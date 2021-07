LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi vola ai quarti di finale battendo Bernholm! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.22 VITTORIA DI Alice Bellandi! Ippon anche per Clerget: impresa dell’azzurra contro la svedese. 05.20 Manca un minuto alla fine della sfida dell’azzurra che ha ricevuto uno shido mentre è al golden score Clerget: due shido per l’avversario. 05.17 Inizio subito combattuto contro l’esperta svedese Bernholm: nel maschile sfida tra Clerget e Ustopiriyon. 05.14 È IL TURNO DI Alice Bellandi! Ippon prima per van Dijke. 05.11 Ippon immediato per l’australiana e l’olandese: comincia il primo ottavo femminile tra van Dijke e Matniyazova. 05.08 Doppio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.22 VITTORIA DI! Ippon anche per Clerget: impresa dell’azzurra contro la svedese. 05.20 Manca un minuto alla fine della sfida dell’azzurra che ha ricevuto uno shido mentre è al golden score Clerget: due shido per l’avversario. 05.17 Inizio subito combattuto contro l’esperta svedese Bernholm: nel maschile sfida tra Clerget e Ustopiriyon. 05.14 È IL TURNO DI! Ippon prima per van Dijke. 05.11 Ippon immediato per l’australiana e l’olandese: comincia il primo ottavo femminile tra van Dijke e Matniyazova. 05.08 Doppio ...

