LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi perde contro Dijke! L’azzurra va ai ripescaggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.44 Ippon di Bobonov che continua la sua corsa: ora sul tatami ci sono van T End e Clerget. 06.43 Tocca a Barbara Matic e l’austriaca Polleres per giocarsi le semifinali. 06.42 IPPON DI Dijke! SCONFITTA Alice Bellandi CHE VA AI ripescaggi! L’azzurra può ancora giocarsi il bronzo. 06.41 Due shido per l’olandese contro Bellandi: si lotta ogni secondo per un posto in semifinale. 06.39 Ippon di Bekauri ai danni di Kochman. Ora tocca a Bobonov che dopo aver estromesso Mungai, ci prova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.44 Ippon di Bobonov che continua la sua corsa: ora sul tatami ci sono van T End e Clerget. 06.43 Tocca a Barbara Matic e l’austriaca Polleres per giocarsi le semifinali. 06.42 IPPON DISCONFITTACHE VA AIpuò ancora giocarsi il bronzo. 06.41 Due shido per l’olandese: si lotta ogni secondo per un posto in semifinale. 06.39 Ippon di Bekauri ai danni di Kochman. Ora tocca a Bobonov che dopo aver estromesso Mungai, ci prova ...

