LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Alice Bellandi ai ripescaggi per il bronzo con la croata Barbara Matic! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 Cinque minuti all’inizio della parte finale del programma odierno, ricordiamo che Alice Bellandi sarà la prima a scendere sul tatami nel primo incontro di ripescaggio della categoria -70 kg contro la croata Barbara Matic. 9.50 Al Nippon Budokan di Tokyo andranno prima in scena ripescaggi e semifinali per i -70 kg femminili, poi quelli dei -90 kg maschili e ins eguito finali per il bronzo e per l’oro delle due categorie. 9.45 Si è invece fermato al primo turno l’azzurro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 Cinque minuti all’inizio della parte finale del programma odierno, ricordiamo chesarà la prima a scendere sul tatami nel primo incontro dio della categoria -70 kg contro laMatic. 9.50 Al Nippon Budokan diandranno prima in scenae semifinali per i -70 kg femminili, poi quelli dei -90 kg maschili e ins eguito finali per ile per l’oro delle due categorie. 9.45 Si è invece fermato al primo turno l’azzurro ...

