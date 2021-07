LIVE Italia-Usa, Olimpiadi pallanuoto in DIRETTA: sfida ostica per il Settebello (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Usa match di pallanuoto maschile delle Olimpiadi Tokyo, l’Italia riparte dopo il pareggio contro la Grecia. L’Italia nella prima partita della competizione parte bene con un 21-2 contro il Sud Africa, poi nella seconda partita pareggia contro la Grecia per 6-6 in un recupero di partita emozionante. Ora tocca agli Stati Uniti che nella World League hanno battuto proprio il Settebello in semifinale. Ecco i convocati del ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di-Usa match dimaschile delleTokyo, l’riparte dopo il pareggio contro la Grecia. L’nella prima partita della competizione parte bene con un 21-2 contro il Sud Africa, poi nella seconda partita pareggia contro la Grecia per 6-6 in un recupero di partita emozionante. Ora tocca agli Stati Uniti che nella World League hanno battuto proprio ilin semifinale. Ecco i convocati del ...

Advertising

Eurosport_IT : Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a… - fanpage : #ItaliaGiappone #Volleyball #Tokio2020 L'Italia vince per la seconda volta alle Olimpiadi nel Girone di pallavolo… - SkySportNBA : Olimpiadi: l'Italbasket ancora in campo: sfida all'Australia. LIVE - zaynscjgarette : RT @Eurosport_IT: Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a prend… - PianetaBasketIT : La giornata olimpica del #29luglio a #Tokyo2021 non solo dell'Italia -