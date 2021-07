LIVE Italia-Giappone 3-1, Olimpiadi volley in DIRETTA: gli azzurri riscattano la sconfitta con la Polonia, 22 punti di Juantorena (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 PRIMO TEMPO DI GALASSI! FINISCE QUI! L’Italia VINCE 3-1! 24-21 Muro di Ishikawa su Zaytsev, ora bisogna chiuderla. 24-20 Attacco di Ri. 24-19 Giannelli alza per Zaytsev che mette a segno la parallela, cinque set-point Italia. 23-19 DIAGONALE DI MICHIELETTO DA ZONA 4! 22-19 Ishikawa spara forte sul muro dell’Italia. 22-18 Primo tempo di Simone Anzani! 21-18 Sbaglia anche Giannelli. 21-17 Servizio in rete di Nishita, l’Italia è a quattro punti dal match. 20-17 Primo tempo di Onodera. 20-16 Anzani trova il punto in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 PRIMO TEMPO DI GALASSI! FINISCE QUI! L’VINCE 3-1! 24-21 Muro di Ishikawa su Zaytsev, ora bisogna chiuderla. 24-20 Attacco di Ri. 24-19 Giannelli alza per Zaytsev che mette a segno la parallela, cinque set-point. 23-19 DIAGONALE DI MICHIELETTO DA ZONA 4! 22-19 Ishikawa spara forte sul muro dell’. 22-18 Primo tempo di Simone Anzani! 21-18 Sbaglia anche Giannelli. 21-17 Servizio in rete di Nishita, l’è a quattrodal match. 20-17 Primo tempo di Onodera. 20-16 Anzani trova il punto in ...

