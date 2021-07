LIVE Italia-Giappone 2-1 | Olimpiadi volley in DIRETTA | i nipponici conquistano il terzo set e allungano il match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Inizia ilset. 23-25 Attacco in diagonale out di Juantorena confermato anche dopo il challenge richiesto da Blengini, ilallunga il. 23-24 Non basta il muro azzurro sull’attacco di Ishikawa, set-point, time out. 23-23 Sbaglia Michieletto in battuta. 23-22 Invasione del. 22-22 Ace di Onodera. 22-21 Michieletto si fa sorprendere dalla battuta flottante dei, break 2-0, Blengini chiama time-out. 22-20 Scappa lungo ...