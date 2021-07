LIVE Italia-Giappone 2-0 25-20 | 25-17 | 6-6 | volley maschile Tokyo 2020 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Latestuale di, sfida valida per il girone A del torneo olimpico di. Gli Azzurri di Blengini vanno a caccia del riscatto dopo la netta sconfitta rimediata contro la Polonia. Dall’altra parte della rete ci saranno i padroni di casa, reduci da due convincenti vittorie contro Venezuela e Canada. L’appuntamento è per le ore 12.40ne di mercoledì 28 luglio 2021. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...

Advertising

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - Eurosport_IT : ALTRO GIRO, ALTRA FINALE! FORZA ITALIA ???????? ?? Segui LIVE la finale del quattro di coppia: - fanpage : Una carriera straordinaria quella di Federica Pellegrini #tokyo2020 #GiochiOlimpici - zazoomblog : LIVE Italia-Giappone 2-0 Olimpiadi volley in DIRETTA: gli azzurri conquistano il secondo set! - #Italia-Giappone… - Nerys__ : #Volleyball ?? maschile SET 2 parziale live ???? Italia 13 ????Giappone 9 #ItaliaGiappone #Tokyo2020… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

...della Nazionale saranno in diretta su Rai Due (durante ilpotranno esserci flash da altri campi gara in caso di possibili medaglie Azzurre) e su discovery+ e Eurosport Player. I tabellini...RISULTATI NUOTO/ DirettaOlimpiadi Tokyo 2020: Restivo fuori, presto Razzetti Il conduttore di ...mai troppo esaltare da quello che è il riflettore puntato sulla sportiva numero uno inCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-45 Medaglia d'oro per la Corea del Sud. Argento all'Italia. Una finale finita troppo velocemente ed a senso unico. 26-44 Ancora Oh. 26-43 Si fa già festa n ...La band romana, ormai famosa in tutto il mondo, riceve il riconoscimento della “Lupa Capitolina” e annuncia un live speciale, da vere rock star ...