LIVE Italia-Giappone 1-0 | Olimpiadi volley in DIRETTA | gli azzurri conquistano il primo set!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-20 PIPE DI JUANTORENA! L’CONQUISTA IL24-20 Sbalia Sbertoli in battuta. 24-19 5 SET-POINT! 23-19 Il challenge ravvisa un’invasione di gomito di Yamauchi. 22-20 Scappa via la pipe di Juantorena. 22-19 Parallela di Michieletto. 21-19tempo di Yamauchi, -2. 21-18 Errore al servizio. 21-17 La pipe di Michieletto. 20-17 Takanashi in diagonale trova le mani di Anzani. 20-16 JUANTORENA IN CADUTA, l’italo-cubano sbroglia una situazione difficile, gli ...