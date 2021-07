LIVE Italia-Australia 67-71, Olimpiadi basket in DIRETTA: ultimi cinque minuti di lotta furiosa (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-75 1/2 Landale, ma poi arriva la sua tripla dopo il rimbalzo in attacco. Mannion stoppato. Ottima difesa su due azioni consecutive Australiane, stiamo soffrendo molto a rimbalzo, ma si tiene e si rimane in vita. 67-71 Lasciato libero Ingles su seconda chance, arriva la tripla a 6’55” dalla fine. Battaglia sotto le plance, e Michele Vitali prende sia il fallo che il recupero della palla! Prova la tripla Mannion, sbaglia, lotta a rimbalzo e rimessa Australia. 7’45” alla fine. 67-68 BELL’AZIONE! E si porta Moraschini a segnare senza opposizione sotto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-75 1/2 Landale, ma poi arriva la sua tripla dopo il rimbalzo in attacco. Mannion stoppato. Ottima difesa su due azioni consecutivene, stiamo soffrendo molto a rimbalzo, ma si tiene e si rimane in vita. 67-71 Lasciato libero Ingles su seconda chance, arriva la tripla a 6’55” dalla fine. Battaglia sotto le plance, e Michele Vitali prende sia il fallo che il recupero della palla! Prova la tripla Mannion, sbaglia,a rimbalzo e rimessa. 7’45” alla fine. 67-68 BELL’AZIONE! E si porta Moraschini a segnare senza opposizione sotto ...

