LIVE Italia-Australia 36-30 | Olimpiadi basket in DIRETTA | azzurri | tentativo di allungo a metà secondo quarto!

(Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANuovo time out, 3’10” all’intervallo. 38-37 Persa sull’asse Melli-Polonara, transizione veloce dall’altra parte con canestro facile di Landale. 38-35 Gran tripla di Ingles. Pressing troppo forte di Ricci,fallo per lui e torna dentro Polonara. Ancora un fallo prima del bonus per gli. 38-32 ANCORA FONTECCHIO! Doppia cifra per lui! 36-32 2/2 Thybulle sul fallo di Pajola che lo spedisce in lunetta. 36-30 PALLA FANTASTICA DI MELLI PER FONTECCHIO CHE APPOGGIA! E poi Melli prende lo sfondamento da Exum! 34-30 PIPPO RICCI! Un paio di finte, palla che fa due giri sul ferro ...

L'Italia del basket torna in campo a Tokyo per affrontare l'Australia. Diretta su Rai 2, Eurosport Player e Discovery+ a partire dalle 10:20 ora italiana ...