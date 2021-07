LIVE Irma Testa-Veyre, Olimpiadi boxe in DIRETTA: si inizia, l’azzurra vuole la semifinale (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.12 Il combattimento inizierà alle ore 04.15, in palio la semifinale tra le 57 kg. l’azzurra parte con i favori del pronostico, vincere oggi significherebbe garantirsi quantomeno la medaglia di bronzo. 04.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irma Testa vs Caroline Veyre, quarto di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irma Testa vs Caroline ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.12 Il combattimento inizierà alle ore 04.15, in palio latra le 57 kg.parte con i favori del pronostico, vincere oggi significherebbe garantirsi quantomeno la medaglia di bronzo. 04.10 Buongiorno e benvenuti alladivs Caroline, quarto di finale delledi Tokyo 2021. Buongiorno e benvenuti alladivs Caroline ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Irma Testa-Veyre Olimpiadi boxe in DIRETTA: un successo per volare in semifinale! - #Testa-Veyre #Olimpiadi… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tra poco sul ring Irma Testa contro Michaela Walsh, dopo Vorontsova altro ostacolo complesso per l'a… - illicitaeffairs : se fanno un live action di witch e i don’t get casted as irma il mondo finirà - infoitsport : LIVE Irma Testa-Vorontsova, Olimpiadi boxe in DIRETTA: azzurra verso la vittoria! - infoitsport : LIVE Irma Testa-Vorontsova, Olimpiadi boxe in DIRETTA: esordio vincente per l'azzurra contro la difficile russa! -