LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Hashimoto vince l’all-around in volata! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questo pomeriggio. Appuntamento a domani (ore 12.50) per la finale all-around femminile, senza Simone Biles e con tante ginnaste pronte a giocarsi lo scettro sul giro completo. Italia con Martina Maggio e Alice D’Amato. 15.10 Il giapponese Daiki Hashimoto ha conquistato la medaglia d’oro nell’all-around. Il padrone di casa si è imposto con 88.465, superando all’ultima rotazione il cinese Ruoteng Xiao (88.065) e il russo Nikita Nagornyy (88.031 per il Campione del Mondo). Tre atleti racchiusi in quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questo pomeriggio. Appuntamento a domani (ore 12.50) per la finale all-femminile, senza Simone Biles e con tante ginnaste pronte a giocarsi lo scettro sul giro completo. Italia con Martina Maggio e Alice D’Amato. 15.10 Il giapponese Daikiha conquistato la medaglia d’oro nel. Il padrone di casa si è imposto con 88.465, superando all’ultima rotazione il cinese Ruoteng Xiao (88.065) e il russo Nikita Nagornyy (88.031 per il Campione del Mondo). Tre atleti racchiusi in quattro ...

