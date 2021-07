LIVE Fognini-Medvedev 2-6 6-3 2-5, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’azzurro ha tre palle break, il russo le annulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Match Medvedev: Fognini chiude con un doppio fallo, 2-6 6-3 2-6 il punteggio finale. Fabio ha avuto delle possibilità, ma non è riuscito a sfruttarle, anche se nella maggior parte delle occasioni non per suoi demeriti. 30-40 Match point Medvedev, esce in lunghezza il rovescio di Fognini. 30-30 Prima esterna e palla appoggiata di Fognini. 15-30 Sbaglia la risposta Medvedev con il dritto. 0-30 Perde il controllo del dritto Fognini. 0-15 Sbaglia la volée di dritto Fognini. 2-5 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMatchchiude con un doppio fallo, 2-6 6-3 2-6 il punteggio finale. Fabio ha avuto delle possibilità, ma non è riuscito a sfruttarle, anche se nella maggior parte delle occasioni non per suoi demeriti. 30-40 Match point, esce in lunghezza il rovescio di. 30-30 Prima esterna e palla appoggiata di. 15-30 Sbaglia la rispostacon il dritto. 0-30 Perde il controllo del dritto. 0-15 Sbaglia la volée di dritto. 2-5 ...

