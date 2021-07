LIVE Ciclismo | Olimpiadi in DIRETTA | Tita-Banti partono a razzo nella vela | bene De Gennaro nella canoa

(Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA CRONOMETRO 10.16 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.15 Filippo Ganna deve ingoiare questo boccone amaro e pensare sin da ora all’inseguimento a squadre su pista, dove bisogna andare a caccia dell’oro! Prime qualificazioni lunedì 2 agosto, poi 1° round il giorno successivo e finale il 4 agosto. 10.13 Da sottolineare l’ottima undicesima posizione di Alberto Bettiol. I grandi delusi di giornata sono i belgi Van Aert e, soprattutto, Evenepoel. L’ottavo posto di Uran lascia capire chiaramente quanto fosse impegnativo il percorso. 10.10 I metri di ...

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Risultati Judo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: Alice Bellandi eliminata! RISULTATIOLIMPIADI TOKYO 2020: BETTIOL IN RITARDO Siamo nel vivo della ...(agg Michela Colombo) Diretta/ Ganna quinto nella cronometro, oro a Roglic! Olimpiadi Tokyo 2020 OGGI UOMINI 90 KG E DONNE 70 KG Nuova giornata dedicata ai risultati del judo per le ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 I metri di dislivello, in 44 km, erano più di 800. Logico che un corridore da grandi giri come Roglic, che dopo la caduta del Tour si è preparato specif ...Diretta ciclismo Olimpiadi Tokyo 2020: Filippo Ganna quinto nella cronometro maschile vinta da Roglic su Dumoulin e Dennis (oggi 28 luglio).