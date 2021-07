LIVE Ciclismo, Olimpiadi in DIRETTA: percorso per scalatori, Ganna chiude 5°. Le pagelle (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA CRONOMETRO LE pagelle DELLA CRONOMETRO 10.16 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.15 Filippo Ganna deve ingoiare questo boccone amaro e pensare sin da ora all’inseguimento a squadre su pista, dove bisogna andare a caccia dell’oro! Prime qualificazioni lunedì 2 agosto, poi 1° round il giorno successivo e finale il 4 agosto. 10.13 Da sottolineare l’ottima undicesima posizione di Alberto Bettiol. I grandi delusi di giornata sono i belgi Van Aert e, soprattutto, Evenepoel. L’ottavo posto di Uran lascia capire chiaramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA CRONOMETRO LEDELLA CRONOMETRO 10.16 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.15 Filippodeve ingoiare questo boccone amaro e pensare sin da ora all’inseguimento a squadre su pista, dove bisogna andare a caccia dell’oro! Prime qualificazioni lunedì 2 agosto, poi 1° round il giorno successivo e finale il 4 agosto. 10.13 Da sottolineare l’ottima undicesima posizione di Alberto Bettiol. I grandi delusi di giornata sono i belgi Van Aert e, soprattutto, Evenepoel. L’ottavo posto di Uran lascia capire chiaramente ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ciclismo, Olimpiadi in DIRETTA: Roglic verso l'oro, Ganna si gioca la medaglia - infoitsport : LIVE Ciclismo, Olimpiadi in DIRETTA: Tita-Banti partono a razzo nella vela, bene De Gennaro nella canoa - infoitsport : RISULTATI CICLISMO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Houle 1^, Bettiol in ritardo - SmorfiaDigitale : LIVE Olimpiadi, ciclismo: crono, dopo 31,8 km Ganna quarto. Judo: ora Bellandi a... - zazoomblog : LIVE Ciclismo Cronometro Olimpiadi in DIRETTA: Bettiol cala alla distanza tra poco Ganna - #Ciclismo #Cronometro… -