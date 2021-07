LIVE Ciclismo | Cronometro Olimpiadi in DIRETTA | miglior tempo provvisorio per Houle Buona partenza per Bettiol!

(Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.24 Rigoberto Uran accusa un ritardo di 21? da Bettiol all’altezza del primo intermedio. 8.21 Il prossimo corridore partirà fra 30?, e sarà Tobias Foss. Il norvegese aprirà l’ultimo blocco di. 8.19 Non eccellente sinora la prova di Evenepoel, che dopo il primo intermedio accusa un ritardo di 9? da Bettiol. 8.16 Questa è l’attuale top 5 al traguardo: 1Hugo 57.56,46 45.771 2 DE BOD Stefan 57.57,10 45.762 3 ARNDT Nikias 58.49,39 45.084 4 OIRA Nelson 58.59,22 44.959 5 KANGERT Tanel 59.05,25 44.883 8.13 13’15?24 per Alberto Bettiol che fa segnare il ...

Questa volta l'oro di Annemiek Van Vleuten è reale e non frutto di un errore di calcolo, come successo nella prova in linea: è l'olandese la migliore nella cronometro, con Elisa Longo ...Rispettando l'ordine cronologico dobbiamo tuttavia citare innanzitutto la cronometro femminile , che aprirà il quadro dei risultatiper oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020 già alle ore 4.30 del ...Medaglia d'argento per Sara Fiorin (Gauss Fiorin), il bronzo a Gaia Bolognesi (Ciclismo Insieme). Naturalmente grande gioia per Alessia, per i dirigenti della Pol. Vallerbike di Castelfiorentino ad ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...