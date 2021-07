LIVE Ciclismo, Cronometro Olimpiadi in DIRETTA: inizia la gara al femminile (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.21 Olanda grande favorita: Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten vogliono riscattare la delusione di domenica. 4.19 L’unica italiana in gara sarà Elisa Longo Borghini, già bronzo nella prova in linea. 4.16 Si parte con la prova contro il tempo al femminile, più tardi gli attesissimi uomini. 4.13 Buongiorno e benvenuti all’ultima giornata di gare per il Ciclismo su strada ai Giochi Olimpici di Tokyo. La startlist maschile – La startlist femminile – Il tracciato – Filippo Ganna e la speranza di podio Buongiorno a tutti e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.21 Olanda grande favorita: Anna van der Breggen e Annemiek van Vleuten vogliono riscattare la delusione di domenica. 4.19 L’unica italiana insarà Elisa Longo Borghini, già bronzo nella prova in linea. 4.16 Si parte con la prova contro il tempo al, più tardi gli attesissimi uomini. 4.13 Buongiorno e benvenuti all’ultima giornata di gare per ilsu strada ai Giochi Olimpici di Tokyo. La startlist maschile – La startlist– Il tracciato – Filippo Ganna e la speranza di podio Buongiorno a tutti e benvenuti alla ...

