LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si assegnano le prime medaglie, l'Italia sogna! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02:35 A metà gara passa in testa la Cina , ma Olanda e Francia restano a contatto: tre equipaggi nel giro di tre decimi. 02:33 Ai 500m Francia (1'30"67), Olanda (1'30"96) e Cina (1'31"43). 02:31 Partiti! 02:30 Tocca subito alla seconda finale, queste le imbarcazione al via del 2 di coppia maschile: Svizzera, Cina, Francia, Olanda, Gran Bretagna e Polonia. 02:28 6'41"03 è anche il nuovo record olimpico, la Romania migliora il primato che apparteneva alla Gran Bretagna. 02:27 Regata ai limiti della perfezione per la Romania (6'41"03), che si aggiudica la prima medaglia d'oro del Canottaggio a queste ...

