LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: grandi azzurri, bronzo per il 4 senza e cresce l’attesa per il 4 di coppia! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:27 Non c’è un attimo di tregua, altra finale con l’Italia impegnata: 4 di coppia maschile! 03:24 Nel frattempo cerimonia di premiazione per il 4 senza femminile: oro Australia, argento Olanda, bronzo Irlanda. 03:22 Sembravamo spacciati a metà gara, che chiusura per i nostri, se ci fossero stati 100m in più avremmo preso tutti! 03:20 Visto com’è andata cresce ancora di più il rammarico, potevamo veramente giocarci l’oro con la formazione titolare. 03:18 Oro per l’Australia e argento per la Romania, quarta invece la Gran Bretagna, che a pochi metri dalla fine ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:27 Non c’è un attimo di tregua, altra finale con l’Italia impegnata: 4 di coppia maschile! 03:24 Nel frattempo cerimonia di premiazione per il 4femminile: oro Australia, argento Olanda,Irlanda. 03:22 Sembravamo spacciati a metà gara, che chiusura per i nostri, se ci fossero stati 100m in più avremmo preso tutti! 03:20 Visto com’è andataancora di più il rammarico, potevamo veramente giocarci l’oro con la formazione titolare. 03:18 Oro per l’Australia e argento per la Romania, quarta invece la Gran Bretagna, che a pochi metri dalla fine ha ...

Eurosport_IT : NON SIAMO TESI, NON SIAMO TESI, NON SIAMO TESI ???????? ?? Segui LIVE le finali di canottaggio: - jason05_ : Ho seguito per la prima volta una gara di canottaggio live e ho anche esultato per il bronzo. Grandi! #Tokio2020 - scommesse_it : LIVE Olimpiadi, primo italiano positivo al Covid: Rosetti nel canottaggio - mammasonoadubai : Siamo live sul canottaggio mentre si aspetta il nuoto anche se domani alle 7 ho un treno mi sa che non andrò propri… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: NON SIAMO TESI, NON SIAMO TESI, NON SIAMO TESI ???????? ?? Segui LIVE le finali di canottaggio: -