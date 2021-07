LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: bronzo per il 4 senza, quarto posto per il 4 di coppia femminile! (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:59 Veramente commoventi le azzurre, già bravissime ad essere entrate in finale, ci hanno provato fino alla fine! 03:57 NOOOOOOOOOO!!! Non basta una grande rimonta all’Italia, azzurre quarte, ma che gara pazzesca per loro! Oro alla Cina, argento alla Polonia e bronzo Australia. 03:55 Margine enorme per le cinesi, Germania seconda, Polonia, Olanda e Australia si giocano il bronzo. 03:52 Azzurre in ultima posizione ai 500m, in testa la Cina. 03:50 PARTITE! 03:47 Valentina Iseppi, Alessnadra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi sfideranno Olanda, Cina, Germania, Polonia e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:59 Veramente commoventi le azzurre, già bravissime ad essere entrate in finale, ci hanno provato fino alla fine! 03:57 NOOOOOOOOOO!!! Non basta una grande rimonta all’Italia, azzurre quarte, ma che gara pazzesca per loro! Oro alla Cina, argento alla Polonia eAustralia. 03:55 Margine enorme per le cinesi, Germania seconda, Polonia, Olanda e Australia si giocano il. 03:52 Azzurre in ultima posizione ai 500m, in testa la Cina. 03:50 PARTITE! 03:47 Valentina Iseppi, Alessnadra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi sfideranno Olanda, Cina, Germania, Polonia e ...

