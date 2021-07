LIVE Camila Giorgi-Svitolina 0-0, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si parte sul Campo 1 (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ottimo lo smash della marchigiana. 15-40 Attacco a rete telefonato della Giorgi, buon passante al corpo della Svitolina. 15-30 Profondità della Giorgi che l’ucraina legge fuoritempo. 0-30 Doppio fallo Giorgi. 0-15 Decolla il rovescio dell’azzurra messa male coi piedi. SI parte CON LA Giorgi AL SERVIZIO! 4.08 Il riscaldamento sta per finire, il match sta per iniziare. 4.06 L’ultimo precedente risale a Birmingham nel 2017, vinse Giorgi in tre set. A LIVEllo di precedente lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Ottimo lo smash della marchigiana. 15-40 Attacco a rete telefonato della, buon passante al corpo della. 15-30 Profondità dellache l’ucraina legge fuoritempo. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Decolla il rovescio dell’azzurra messa male coi piedi. SICON LAAL SERVIZIO! 4.08 Il riscaldamento sta per finire, il match sta per iniziare. 4.06 L’ultimo precedente risale a Birmingham nel 2017, vinsein tre set. Allo di precedente lo ...

