Lite finisce in tragedia, ucciso a coltellate a Brunico (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un cittadino polacco ha ucciso a coltellate un uomo in un appartamento del centro storico di Brunico, Bolzano, al termine di una Lite. La Procura della Repubblica di Bolzano riferisce che ieri notte l’uomo ha accoltellato un trentenne e che poco dopo il fatto la persona ha contattato il Comando Carabinieri di Brunico, affermando di aver ucciso un suo conoscente e di aver gettato l’arma del delitto nel fiume Rienza. L’uomo è in stato di fermo di indiziato di delitto con l’ipotesi di omicidio volontario. L’appartamento è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso accertamenti finalizzati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un cittadino polacco haun uomo in un appartamento del centro storico di, Bolzano, al termine di una. La Procura della Repubblica di Bolzano riferisce che ieri notte l’uomo ha accoltellato un trentenne e che poco dopo il fatto la persona ha contattato il Comando Carabinieri di, affermando di averun suo conoscente e di aver gettato l’arma del delitto nel fiume Rienza. L’uomo è in stato di fermo di indiziato di delitto con l’ipotesi di omicidio volontario. L’appartamento è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso accertamenti finalizzati ...

Ultime Notizie dalla rete : Lite finisce Tentato omicidio a Ostia: lite passionale finisce nel sangue, 25enne accoltellato Una lite per motivi sentimentali sfociata nel sangue, culminata con un ragazzo accoltellato . E' questo quello che è successo ieri pomeriggio, poco prima delle 18, a Ostia , in via Cardinal Ginnasi. ...

Roma, lite per l'affitto finisce in rissa: sangue e paura al Casilino Un assalto a colpi di spranghe e pezzi di pietra. Lui è un italiano di 39 anni che è stato picchiato da una coppia di nigeriani a causa del cambio di serratura dell'abitazione al Casilino dove ...

La lite condominiale finita a colpi di katana L'accesa discussione è avvenuta in un condominio di Viserbella, in provincia di Rimini: ad avere la peggio uno dei partecipanti, colpito al petto con un colpo di spada ...

Una lite per motivi sentimentali sfociata nel sangue, culminata con un ragazzo accoltellato . E' questo quello che è successo ieri pomeriggio, poco prima delle 18, a Ostia , in via Cardinal Ginnasi.

Un assalto a colpi di spranghe e pezzi di pietra. Lui è un italiano di 39 anni che è stato picchiato da una coppia di nigeriani a causa del cambio di serratura dell'abitazione al Casilino.

L'accesa discussione è avvenuta in un condominio di Viserbella, in provincia di Rimini: ad avere la peggio uno dei partecipanti, colpito al petto con un colpo di spada.