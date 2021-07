L’Italia non può più permettersi di abbassare l’età della pensione, avverte il presidente dell’Istat (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, osserva i dati dopo un anno e mezzo di pandemia. E in un’intervista alla Stampa mostra ottimismo sulla crescita italiana. «I segnali che registriamo in queste settimane sono molto positivi e il dato sul Pil del secondo trimestre che pubblicheremo venerdì potrebbe confermare il quadro di ripresa», dice. Ma sul lavoro, e sui giovani in particolare, avverte: «Il problema dei bassi salari li spinge all’estero». E guardando i numeri dell’economia italiana post Covid, non ha dubbi sul futuro delle pensioni. «L’Italia non può permettersi forme di anticipo», taglia ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Gian Carlo Blangiardo,, osserva i dati dopo un anno e mezzo di pandemia. E in un’intervista alla Stampa mostra ottimismo sulla crescita italiana. «I segnali che registriamo in queste settimane sono molto positivi e il dato sul Pil del secondo trimestre che pubblicheremo venerdì potrebbe confermare il quadro di ripresa», dice. Ma sul lavoro, e sui giovani in particolare,: «Il problema dei bassi salari li spinge all’estero». E guardando i numeri dell’economia italiana post Covid, non ha dubbi sul futuro delle pensioni. «non puòforme di anticipo», taglia ...

