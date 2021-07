L’Iss: “Il 99% dei morti di Covid da febbraio a oggi non era stato vaccinato” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi (dal primo febbraio al 21 luglio) non era stato vaccinato. Il restante 1 per cento sono persone che, pur avendo completato il ciclo di vaccinazione, sono morte perché troppo fragili per età (media 89 anni) e patologie pregresse (almeno 5). È quanto emerge dall’approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) pubblicato martedì 27 luglio. Nello specifico, dal primo febbraio scorso al 21 luglio sono stati 423 i decessi di persone positive che avevano ricevuto la doppia dose di vaccino: ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 99% deidiin Italia negli ultimi 6 mesi (dal primoal 21 luglio) non era. Il restante 1 per cento sono persone che, pur avendo completato il ciclo di vaccinazione, sono morte perché troppo fragili per età (media 89 anni) e patologie pregresse (almeno 5). È quanto emerge dall’approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) pubblicato martedì 27 luglio. Nello specifico, dal primoscorso al 21 luglio sono stati 423 i decessi di persone positive che avevano ricevuto la doppia dose di vaccino: ...

Advertising

fanpage : Secondo l’ultimo studio dell’ISS sui decessi per Covid, il 99% dei morti registrati dal primo febbraio 2021 al 21 l… - repubblica : L'Iss: 'Da febbraio a oggi il 99% dei morti era senza la doppia dose' - JamesZaky : RT @Open_gol: Circa 99 deceduti Covid su 100 da febbraio a luglio non avevano completato il ciclo vaccinale, ma il dato non serve a conferm… - alessandro931 : RT @repubblica: L'Iss: 'Da febbraio a oggi il 99% dei morti era senza la doppia dose' - gianluca_bona : RT @repubblica: L'Iss: 'Da febbraio a oggi il 99% dei morti era senza la doppia dose' -