L’Inghilterra abolisce la quarantena per chi arriva dai Paesi UE dopo completato il ciclo vaccinale

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Regno Unito non va avanti unito, almeno sul fronte delle restrizioni e dei protocolli per l’accesso dastraniere. Il governo inglese, infatti, ha dato il via libera – anche se manca ancora la data ufficiale – per l’abolizione dellaInghilterra: chi hail(due dosi, oppure quella unica con Johnson & Johnson) sarà libero di entrare nel Paese senza dover rispettare i giorni di isolamento fiduciario. Questa decisione coinvolge tutti i cittadini degli Stati membri e degli Stati Uniti d’America.Inghilterra abolita per chi ...