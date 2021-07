Libero De Rienzo | svolta nelle indagini | arrestato il pusher che gli avrebbe venduto l' eroina

Advertising

fanpage : ?? ULTIM'ORA - Fermato lo spacciatore dell'attore Libero De Rienzo - Maurys42 : RT @marioadinolfi: Fin dall’inizio avevo chiesto di lasciar perdere, perché sapevo che saremmo arrivati qui. Libero De Rienzo è stato de fa… - Pierpaolo_Ast : RT @marioadinolfi: Fin dall’inizio avevo chiesto di lasciar perdere, perché sapevo che saremmo arrivati qui. Libero De Rienzo è stato de fa… - Giornaleditalia : Libero De Rienzo morto, arrestato pusher gambiano che gli aveva venduto eroina - MaricaGusmitta : RT @Adnkronos: Arrestato il pusher che avrebbe venduto eroina all'attore Libero #DeRienzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

...informazioni che i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno fornito sul pusher arrestato con l'accusa di aver venduto la droga consumata dall'attoreDe...I carabinieri hanno proceduto all' arresto del pusher che avrebbe ceduto la droga all'attoreDe, trovato privo di vita nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta - riporta l' Ansa - di un cittadino gambiano colto in flagranza del reato di spaccio nei confronti di ...Il gip del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto del cittadino gambiano sospettato di avere ceduto #droga all'attore Libero DeRienzo ...I Pm avevano aperto un fascicolo per "morte in conseguenza di altro reato". Le indagini si erano concentrate sul telefonino dell'attore nella cui memoria sono stati trovati contatti.