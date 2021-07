Libero De Rienzo | arrestato il pusher che gli avrebbe venduto l' eroina

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Per la morte diDeè statoa Roma un, cittadino gambiano, cheall'attore l'ritrovata nell'abitazione. A Roma è statoilchel'trovata in casa diDe, l'attore trovato morto nella sua abitazione capitolina lo scorso 15 luglio. Si tratta di un cittadino gambiano, rintracciato dai carabinieri dopo l'indagine sui tabulati telefonici che ha consentito di ...

I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato il presunto spacciatore che avrebbe venduto l'eroina a Libero De Rienzo, l'attore trovato morto in casa lo scorso 16 luglio. Al momento non è chiaro se l'ipotetica assunzione di sostanze stupefacenti possa aver influito sul malore che ha colpito l'attore. I carabinieri di Roma hanno individuato e arrestato il pusher che avrebbe procurato la droga all'attore Libero De Rienzo. Quest'ultimo trovato privo di vita nella propria abitazione il 15 luglio. Si tratta di un cittadino gambiano. A inchiodarlo le testimonianze e l'analisi dei tabulati telefonici, che hanno consentito ai militari di individuare la posizione dello spacciatore proprio nei pressi dell'abitazione dell'attore.