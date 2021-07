“L’hanno suicidato”: lo sciacallaggio delle teorie del complotto su De Donno morto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giuseppe De Donno, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e sostenitore della plasmaterapia contro il Covid ieri è stato trovato morto nel pomeriggio nella sua casa di Curtatone, nel Mantovano. De Donno, che aveva 54 anni, si è tolto la vita. Dopo aver lasciato l’ospedale lavorava come medico di base a Porto Mantovano. Nonostante non abbia lasciato alcun biglietto, e non siano noti i dettagli della vicenda, una certa frangia di complottisti, sta diffondendo delle fantomatiche teorie sul motivo della sua morte. Dal 5 luglio scorso De Donno aveva iniziato la nuova ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Giuseppe De, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e sostenitore della plasmaterapia contro il Covid ieri è stato trovatonel pomeriggio nella sua casa di Curtatone, nel Mantovano. De, che aveva 54 anni, si è tolto la vita. Dopo aver lasciato l’ospedale lavorava come medico di base a Porto Mantovano. Nonostante non abbia lasciato alcun biglietto, e non siano noti i dettagli della vicenda, una certa frangia di complottisti, sta diffondendofantomatichesul motivo della sua morte. Dal 5 luglio scorso Deaveva iniziato la nuova ...

