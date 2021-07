Levante | il concerto a Udine posticipato a martedì 24 agosto 2021

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Causa maltempo, ildi, unica data regionale del tour “Dal tramonto all’alba live”, in programma ieri,27 luglio al Castello di, èalla nuova data di24, sempre nella medesima venue, sempre alle 21.30. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data; chi fosse impossibilitato a partecipare potrà chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il giorno10su www.ticketone.it o nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Una nuova ...

Advertising

UdineseTV : LEVANTE - Il concerto al Castello di Udine posticipato causa maltempo al 24 agosto - - IlFriuli : @levantecanta, concerto di #Udine posticipato a causa del #maltempo L'unica data regionale del tour 'Dal tramonto a… - Telefriuli1 : ???????????????? ???? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ???????????????? ???? ???? ???????????? Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà c… - PremioPapa : Venerdì 30 luglio h21 al #TeatroHemingway spiaggia di Levante #VitaleOnlus e @Caorlespiaggia presentano il concerto… - pentazoon : Levante smettila di mangiare frico e polenta e dicci se il concerto si fa o meno?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Levante concerto

Sky Tg24

Causa maltempo, ildi, unica data regionale del tour 'Dal tramonto all'alba live', in programma ieri, martedì 27 luglio al Castello di Udine, è posticipato alla nuova data di martedì 24 agosto, sempre ...Il sindaco di Cesenatico Gozzoli ha firmato un'ordinanza ad hoc per ildi Arisa di giovedì: l'ordinanza prevede il divieto di ingresso con contenitori in vetro, ...fra viale Zara () e ...Causa maltempo, il concerto di Levante, unica data regionale del tour “Dal tramonto all’alba live”, in programma ieri, martedì 27 luglio al Castello di Udine, è posticipato alla nuova data di martedì ...Divieto di ingresso con contenitori in vetro e lattine e di velocipedi, od assimilati, ancorché condotti a mano, all'interno dell'area presidiata con mezzi e transenne: Piazza Costa e un tratto di Via ...