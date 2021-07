Levante | il concerto a Udine posticipato a martedì 24 agosto 2021

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Causa maltempo, ildi, unica data regionale del tour “Dal tramonto all’alba live”, in programma ieri,27 luglio al Castello di, èalla nuova data di24, sempre nella medesima venue, sempre alle 21.30. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data; chi fosse impossibilitato a partecipare potrà chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il giorno10su www.ticketone.it o nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Una nuova ...

Advertising

UdineseTV : LEVANTE - Il concerto al Castello di Udine posticipato causa maltempo al 24 agosto - - IlFriuli : @levantecanta, concerto di #Udine posticipato a causa del #maltempo L'unica data regionale del tour 'Dal tramonto a… - Telefriuli1 : ???????????????? ???? ?????????????? ?? ?????????? ?????????????????????? ?????????? ???????????????? ???? ???? ???????????? Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà c… - PremioPapa : Venerdì 30 luglio h21 al #TeatroHemingway spiaggia di Levante #VitaleOnlus e @Caorlespiaggia presentano il concerto… - pentazoon : Levante smettila di mangiare frico e polenta e dicci se il concerto si fa o meno?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Levante concerto

Sky Tg24

...inPiazza Roma ore 22:00 THIRDSTON3 THIRDSTONE LIVE "ALL YOU CAN EAT preview" ore 23:30 Musica leggera?i grandi successi di sempre con Antonio Mandato Piazza Risorgimento ore 22:30...Molto emozionata durante tutta la durata delinizia con 'Gesù Cristo Sono Io' e termina con 'Dall'alba al tramonto'.Il Comune lo ha allestito, di concerto con l’Università di Genova («È stato davvero un lavoro di squadra – dice la prorettrice vicaria, Nicoletta Dacrema – e siamo felici di partecipare ad un evento ...Antonello Venditti e Levante sono i due protagonisti del weekend in musica in Sicilia. Domani al teatro Antico di Taormina Venditti salirà sul palco per un ...