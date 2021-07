«L’Esorcista» | una nuova trilogia darà seguito al film

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non uno, ma tre sequel. L’Esorcista, uscito al cinema nella prima metà degli anni Settanta, avrà un nuovo sviluppo, diverso da quello che la serie televisiva gli ha concesso. La Universal, stando a quanto riportato dal New York Times, avrebbe acquisito per quattrocento milioni di dollari i diritti di distribuzione di una prima pellicola, diretta da David Gordon Green. Ancora senza titolo, dovrebbe essere preludio di una trilogia inedita, atta a riportare sul grande schermo (anche) Ellen Burstyn, la madre della posseduta originale.