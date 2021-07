Le piste da ballo fluttuanti del Water World Music Festival (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre il Sole tramontava dorato e splendente fra le alture del golfo di Cugnana, a Cala dei Sardi, sono partite le note della Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo. E anche se tutti cantavano di essere sotto la pioggia proprio come se fosse la prima volta insieme al rapper sardo, il clima era caldo e poetico, ma anche stupefacente e grandioso. Perché il Water World Music Festival 2021 non è stato un concerto normale, ma un evento mai visto prima, un lungo live dalla struttura complessa e articolata, perché organizzato a filo d’acqua. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre il Sole tramontava dorato e splendente fra le alture del golfo di Cugnana, a Cala dei Sardi, sono partite le note della Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo. E anche se tutti cantavano di essere sotto la pioggia proprio come se fosse la prima volta insieme al rapper sardo, il clima era caldo e poetico, ma anche stupefacente e grandioso. Perché il Water World Music Festival 2021 non è stato un concerto normale, ma un evento mai visto prima, un lungo live dalla struttura complessa e articolata, perché organizzato a filo d’acqua.

Ultime Notizie dalla rete : piste ballo Una proposta. Spazi green e spazi no green ... nei cinematografi - dove peraltro già ci sono multisale - si potrebbero gestire sale green e sale no green, nelle discoteche si potrebbero organizzare due piste da ballo separate ovvero giornate con ...

Le piste da ballo fluttuanti del Water World Music Festival Vanity Fair Italia Le piste da ballo fluttuanti del Water World Music Festival diventate piste da ballo fluttuanti sull’acqua cristallina della Costa Smeralda. Un concerto dal vivo con il pubblico su una durata oraria da mega festival, dalle 15 alle 20, ma nel pieno rispetto ...

