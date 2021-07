Le modifiche del PNRR coinvolgono la giustizia amministrativa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle commissioni giustizia ed Affari Costituzionali si esamina la conversione del Decreto Legge numero 80. Le modifiche alla pubblica amministrazione volute nello sviluppo del Piano di Ripresa e Resilienza possono includere anche dei cambiamenti nel numero dei componenti del Consiglio di Presidenza giustizia amministrativa. Cos’è il decreto legge numero 80? Il decreto legge n.80 tratta di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nelle commissionied Affari Costituzionali si esamina la conversione del Decreto Legge numero 80. Lealla pubblica amministrazione volute nello sviluppo del Piano di Ripresa e Resilienza possono includere anche dei cambiamenti nel numero dei componenti del Consiglio di Presidenza. Cos’è il decreto legge numero 80? Il decreto legge n.80 tratta di

Advertising

fattoquotidiano : #Cartabia: ultime ore per le modifiche chieste dai 5S. Sul Fatto di domani come la destra ha provato a salvare Berl… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio: Cartabia incartata Conte: “modifiche o niente fiducia” - fattoquotidiano : Parla @PietroGrasso, ex magistrato ed ex presidente del Senato: “Ai reati di mafia e corruzione non si devono appli… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio: Cartabia incartata Conte: “modifiche o niente fiducia” - marxkarl2020 : @SalCan66 @FraFuganti @Franco88386632 @Kleos851 @matteorenzi Ma cosa cavolo dice, quello è un articolo di mesi fa.… -