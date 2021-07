Le limitazioni di Pechino sulle sue Big Tech segnano la nuova frontiera dell’autoritarismo cinese

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo scorso ottobre il fondatore di Alibaba, Jack Ma, uno dei miliardari più famosi della Cina, aveva tenuto a Shangai un discorso molto critico nei confronti del governo. La risposta diera stata immediata: il governo ha accusato la Ant Group Co. – ramo findi Alibaba – di violare le regole del mercato e della concorrenza. A inizio luglio una sorte simile è toccata a DiDi Global Inc., una delle più grandi aziende tecnologiche della Cina, appena quotata in Borsa negli Stati Uniti. «Solo perché sei un’azienda tecnologica di grande successo non significa che sei al di sopra del Partito Comunista», ha ...