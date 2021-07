Le lacrime di Federica Pellegrini, settima nella sua ultima finale olimpica: «Finisce qui» (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuotatrice Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra è comunque da record: finora l’unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza. La medaglia d’oro l’ha vinta l’australiana Ariarne Titmus, che ha così bissato la vittoria dei 400 stile libero. Argento a Haughey (Hong Kong), bronzo a Oleksiak (Canada). Pellegrini ha chiuso in 1’55”91, distante 2’41” dall’australiana. L’azzurra ha salutato in lacrime la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) La nuotatriceha chiuso al settimo posto la suadei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra è comunque da record: finora l’unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpichestessa distanza. La medaglia d’oro l’ha vinta l’australiana Ariarne Titmus, che ha così bissato la vittoria dei 400 stile libero. Argento a Haughey (Hong Kong), bronzo a Oleksiak (Canada).ha chiuso in 1’55”91, distante 2’41” dall’australiana. L’azzurra ha salutato inla ...

Advertising

EnricoTurcato : Federica #Pellegrini in lacrime dopo la semifinale. Si qualifica per la quinta finale olimpica consecutiva nei 200… - fanpage : Un'emozione troppo forte, difficile da contenere. Piange a dirotto Federica Pellegrini - dontgoyetkesi : RT @Radio1Rai: ??#Tokyo2020 “E’ stato un bel viaggio, me la sono goduta dall'inizio alla fine' Federica #Pellegrini non riesce a trattenere… - manuliga8612 : @greenyyeyess Nemmeno da dire che stamattina guardando l ultimo 200 di Federica ho pianto tutte le lacrime che avevo… - roccogarramone2 : RT @Radio1Rai: ??#Tokyo2020 “E’ stato un bel viaggio, me la sono goduta dall'inizio alla fine' Federica #Pellegrini non riesce a trattenere… -