Le lacrime di Federica Pellegrini: 'Finisce qui' (Di mercoledì 28 luglio 2021) 'E' stato un bel viaggio, è la mia ultima finale'. Federica Pellegrini, dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) 'E' stato un bel viaggio, è la mia ultima finale'., dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a ...

Advertising

EnricoTurcato : Federica #Pellegrini in lacrime dopo la semifinale. Si qualifica per la quinta finale olimpica consecutiva nei 200… - fanpage : Un'emozione troppo forte, difficile da contenere. Piange a dirotto Federica Pellegrini - RaiNews : 'Non voglio piangere'... ma l'emozione ha la meglio - zazoomblog : Federica Pellegrini in lacrime: «Bel viaggio me la sono goduta» - #Federica #Pellegrini #lacrime: «Bel - dontgoyetkesi : RT @Radio1Rai: ??#Tokyo2020 “E’ stato un bel viaggio, me la sono goduta dall'inizio alla fine' Federica #Pellegrini non riesce a trattenere… -