Le lacrime di Federica Pellegrini | Finisce qui - Video

(Di mercoledì 28 luglio 2021) "E' stato un bel viaggio, è la mia ultima finale"., dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a trattenere lenell'intervista con Elisabetta Caporale. Per la fuoriclasse azzurra del nuoto, cala il sipario su una straordinaria carriera internazionale dopo la quinta finale olimpica consecutiva nella 'sua' gara.

EnricoTurcato : Federica #Pellegrini in lacrime dopo la semifinale. Si qualifica per la quinta finale olimpica consecutiva nei 200… - fanpage : Un'emozione troppo forte, difficile da contenere. Piange a dirotto Federica Pellegrini

TOKYO, 28 LUG - "E' stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'inizio alla fine". Federica Pellegrini prova a non piangere, ma non riesce a trattenere le lacrime dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020.