(Di mercoledì 28 luglio 2021) “E’ stato un bel viaggio, è la mia ultima finale”., dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a trattenere lenell’intervista con Elisabetta Caporale. Per la fuoriclasse azzurra del nuoto, cala il sipario su una straordinaria carriera internazionale dopo la quinta finale olimpica consecutiva nella ‘sua’ gara. Funweek.

Advertising

EnricoTurcato : Federica #Pellegrini in lacrime dopo la semifinale. Si qualifica per la quinta finale olimpica consecutiva nei 200… - fanpage : Un'emozione troppo forte, difficile da contenere. Piange a dirotto Federica Pellegrini - italiaserait : Le lacrime di Federica Pellegrini: “Finisce qui” – Video - fisco24_info : Le lacrime di Federica Pellegrini: 'Finisce qui' - Video: L'azzurra ai microfoni della Rai: 'E' stato un bel viaggi… - TV7Benevento : Le lacrime di Federica Pellegrini: 'Finisce qui' - Video... -

Ultime Notizie dalla rete : lacrime Federica

Pellegrini, dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a trattenere lenell'intervista con Elisabetta ...Non vincerà, questo è certo, ma vederla in tv varrà l'alzataccia. Donne dunque, solo loro, ... Lesono le stesse, c'è il senso di coronamento di un progetto concluso, della fatica ...“E’ stato un bel viaggio, è la mia ultima finale”. Federica Pellegrini, dopo il settimo posto nella finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ai microfoni della Rai non riesce a tratte ...Federica Pellegrini conclude la sua avventura olimpica con la sua quinta finale. Grande terzo posto per Federico Burdisso nei 200 farfalla ...