Le Fate Ignoranti: Disney "vietata ai minori". Ozpetek pubblica una foto di Scarpetta nud0 (poi rimossa) (Di mercoledì 28 luglio 2021) Capotondi, Ozpetek e Scarpetta - Le Fate Ignoranti Continuano le riprese de Le Fate Ignoranti, la serie di Ferzan Özpetek "reboot" dell'omonimo film. Destinata al catalogo Star di Disney+, la produzione avrà come protagonisti Luca Argentero, Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta e si preannuncia come uno dei prodotti più "audaci" della piattaforma streaming di Pippo e Topolino. A proposito, il celebre regista turco sta stuzzicando i suoi follower con diversi, e in alcuni casi bollenti, scatti direttamente dal set. La trama della serie partirà, per ...

