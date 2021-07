Le dimissioni | il plasma abbandonato | il silenzio | cosa c' è dietro il suicidio di De Donno

(Di mercoledì 28 luglio 2021) I carabinieri di Mantova sono all'opera per far luce suldi Giuseppe De, che non ha lasciato nessuno scritto d'addio

Si uccide De Donno, padre della cura deliperimmune contro il CovidAnzi, aveva dato levolontarie dall'ospedale per dedicarsi alla medicina di base. TAGS covid de Donnosuicidio CONDIVIDI Facebook Twitter redazionecentraleI carabinieri di Mantova sono all'opera per far luce sul suicidio di Giuseppe De Donno, che non ha lasciato nessuno scritto d'addio ...Il medico pneumologo Giuseppe De Donno si è suicidato nella sua casa di Curtatone, alle porte di Mantova. Giuseppe De Donno non avrebbe lasciato messaggi, ma ...