Lazio, Sarri: 'Grazie tifosi, ho ritrovato tanto entusiasmo' (Di mercoledì 28 luglio 2021) AURONZO DI CADORE - Maurizio Sarri saluta il ritiro e riporta la sua Lazio a Roma. Ieri l'ultima fatica con l'amichevole pareggiata 1 - 1 contro il Padova. Chiusi così diciotto giorni di lavoro ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 luglio 2021) AURONZO DI CADORE - Mauriziosaluta il ritiro e riporta la suaa Roma. Ieri l'ultima fatica con l'amichevole pareggiata 1 - 1 contro il Padova. Chiusi così diciotto giorni di lavoro ...

