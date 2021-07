Lavoro, 2021 anno della ripresa? (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il 2021 sembra essere l’anno della tanto attesa ripresa e i segnali che arrivano dal mercato del Lavoro nel primo semestre restituiscono la fotografia di un Paese che vuole reagire. Decisamente incoraggianti i dati del l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro primo semestre 2021, che InfoJobs realizza per capire l’andamento del Lavoro nel nostro Paese. Nel primo semestre dell’anno, sono state, infatti, quasi 235.000 le offerte di Lavoro pubblicate sulla piattaforma, dati che corrispondono a una crescita del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilsembra essere l’tanto attesae i segnali che arrivano dal mercato delnel primo semestre restituiscono la fotografia di un Paese che vuole reagire. Decisamente incoraggianti i dati del l’Osservatorio sul Mercato delprimo semestre, che InfoJobs realizza per capire l’andamento delnel nostro Paese. Nel primo semestre dell’, sono state, infatti, quasi 235.000 le offerte dipubblicate sulla piattaforma, dati che corrispondono a una crescita del ...

Advertising

fattoquotidiano : Grafica Veneta, il gip: “Azienda consapevole degli orari di lavoro e della sorveglianza”. Le intercettazioni: “Ci s… - fattoquotidiano : Dubbi di costituzionalità, disparità di trattamento, i nodi lavoro, controlli e minori. Ecco tutte le falle nelle n… - repubblica : Si schianta in autostrada dopo turno di 19 ore, la collega muore: datori di lavoro condannati per omicidio colposo - romalifenews : 'La sua comunità So.Spe fa un lavoro incredibile' - AnsaSicilia : Lavoro: associazioni formazione, in Sicilia mancano i fondi. 'Dove sono soldi cofinanziamento del Fondo sociale eur… -