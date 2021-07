Latina e Provincia, boom di nuovi casi in 24 ore: 95 positivi, ecco il bollettino (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua ad avanzare il Coronavirus in Provincia di Latina: nelle ultime 24 ore si sono registrati 95 nuovi casi, un vero e proprio boom di contagi rispetto a ieri. I positivi, come riporta la Asl nel bollettino giornaliero, sono così distribuiti: 5 ad Aprilia, 1 a Cisterna, 8 a Fondi, 4 a Formia, 3 a Gaeta, 3 a Itri, 29 a Latina, 7 a Minturno, 1 a Pontinia, 6 a Priverno, 1 a Roccagorga, 4 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 7 a Sezze, 1 a Sperlonga, 13 a Terracina. Nelle ultime 24 ore 11 pazienti sono stati dichiarati guariti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua ad avanzare il Coronavirus indi: nelle ultime 24 ore si sono registrati 95, un vero e propriodi contagi rispetto a ieri. I, come riporta la Asl nelgiornaliero, sono così distribuiti: 5 ad Aprilia, 1 a Cisterna, 8 a Fondi, 4 a Formia, 3 a Gaeta, 3 a Itri, 29 a, 7 a Minturno, 1 a Pontinia, 6 a Priverno, 1 a Roccagorga, 4 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 7 a Sezze, 1 a Sperlonga, 13 a Terracina. Nelle ultime 24 ore 11 pazienti sono stati dichiarati guariti, ...

