Lamborghini | domani l' auto volante | oggi l' auto da pista che va su strada

La casa di Sant'Agata svela il progetto più segreto mentre ci consegna, a Vallelunga, il suo team di sviluppo per spiegarci come è fatta la Huracan STO, la più tecnologica di sempre

In una recente intervista ai microfoni di Autocar , il numero uno diha svelato alcuni interessanti dettagli che ritroveremo nelle supercar del, le soluzioni ibride attese in commercio a partire dal 2022. Di recente il marchio del toro ha presentato ...... dobbiamo cambiare e questa sarà la chiave del successo di. L'ibrida plug - in che seguirà l'... 'La regola inè fare meglio della vettura precedente', recita come un mantra Winkelmann.Intervistato da Autocar, il ceo del marchio italiano Stephan Winkelmann celebra l'ultima vettura col V12 "puro" e parla del futuro plug-in ed elettrico ...Non sarà simile alla Sián, la versione PHEV della supercar aspirata. Intanto però Winkelmann traccia la strada del debutto, che avverrà dopo il restyling di Urus ...